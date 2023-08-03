Полянский: многие продовольственные кризисы спровоцированы Западом
Действия США и их партнеров приводят к постоянным продовольственным кризисам, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат уточнил, что наиболее острые кризисы в сфере продовольственной безопасности спровоцированы действиями Вашингтона.
По мнению Полянского, интерес западных государств к продовольственным проблем «носит исключительно конъюнктурный характер». Он уточнил, что Запад поднял эту тему с той целью, чтобы попытаться очернить Россию.
Полянский напомнил, что Россия, напротив, уделяла и уделяет продовольственной безопасности значительное внимание.
По его словам, Москва может вернуться к продуктовой сделке, но только в том случае, если будут выполнены условия РФ по обеспечению беспрепятственного вывоза сельхозпродукции российских производителей.