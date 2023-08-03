Песков: РФ делала все, чтобы не допустить войны и отстоять права Донбасса

Россия прилагала все усилия для того, чтобы не допустить войны и отстоять права жителей Донбасса, когда на Украине случился госпереворот и к власти пришли националисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе встречи с участниками смены "Убеждать", организованной "Диалогом" и "Мастерской новых медиа" на форуме "Территория смыслов".
"Когда в 2014 году на Украине случился переворот, а это был именно государственный переворот, и когда там начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент", - сказал Песков.
По его словам, "Россия [тогда] делала все, чтобы не допустить войны, Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса".