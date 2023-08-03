В Госдуме назвали Lada неподходящими для губернаторов машинами

Отечественные производители в настоящее время не могут предложить автомобили, подходящие руководителям регионов. Чтобы обеспечить их соответствующими рангу машинами, предстоит возродить производство «Волг» или «поднять класс "Москвича"». Такое мнение в беседе с URA.RU высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

© Lenta.ru

По его мнению, депутаты и чиновники будут ездить на Lada, а в сельских районах — на Niva. Машины Aurus парламентарий отнес к более высокому классу.

«А для уровня губернатора "Волги" раньше были. В этом ключе действительно надо думать», — полагает Федоров.

С его точки зрения, перезапуск производства «Волги» в Нижнем Новгороде может занять пару лет.

Депутат также считает, что с учетом высокой цены импорта и санкций траты на обновление автопарка для чиновников, таким образом, удастся снизить на 20-30 процентов.