МИД России вызвал временного поверенного в делах Румынии

Москва ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД РФ.

Отмечается, что нота о введении квоты была вручена временному поверенному в делах Румынии в России Космину Константину Ионицэ 3 августа. Мера стала ответом на ограничения, касающиеся посольства РФ в Бухаресте и Генконсульства в Констанце.