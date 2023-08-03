МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Румынии в РФ Константина Ионицэ в четверг, 3 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что ему вручили ноту о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в России. Это стало ответной мерой на ограничения, касающиеся Посольства России в Бухаресте и Генерального консульства России в Констанце.

Также в МИД подчеркнули, что оставляют за собой право на дополнительные ответные меры на сокращение российского дипломатического присутствия в Румынии. В сообщении уточнили, что румынские власти проводят недружественную политику по отношению к РФ, которая направлена, в том числе, на создание препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии.

В июне МИД Румынии заявил, что 21 дипломат и 30 работников технико-административного персонала диппредставительства РФ должны покинуть территорию страны в течение 30 суток. Решение было принято по просьбе министра иностранных дел страны Богдана Ауреску.