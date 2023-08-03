В Госдуме объяснили внесение Норвегии в список недружественных стран
Государство не поддержало проведение спецоперации РФ.
Об этом в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Норвегия по многим позициям, в частности связанным с оценкой проводимой Россией СВО, занимает позицию, с которой мы не можем согласиться. Соответственно, решение, которое сейчас принято, выглядит вполне логичным и обоснованным.
Сейчас времена, когда скандинавские страны — Швеция, Финляндия, Норвегия — перестали выдерживать нейтральный статус. В послевоенный период СССР удалось выстроить с каждой из этих стран нормальные отношения. Сейчас времена изменились, две из упомянутых стран осуществляют процедуру вхождения в состав НАТО, тем самым их недружественная позиция совершенно очевидна».
Новиков выразил надежду, что в будущем отношения России и Норвегии улучшатся.
«Можно выразить надежду, что времена бывают разные, может быть, наступит период потепления, когда наши отношения с этим государством вновь войдут в полосу конструктивного и доброжелательного сотрудничества».
Сегодня правительство РФ сообщило о внесении Норвегии в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств. При этом министр иностранных дел страны Анникен Витфельдт отметила, что оснований утверждать, что Осло ведёт себя недружественно по отношению к России, нет.
Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для таких государств возможности нанимать в посольства, консульства и представительства работников из числа лиц, находящихся на территории России.