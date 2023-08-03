В Госдуме объяснили внесение Норвегии в список недружественных стран

«Норвегия по многим позициям, в частности связанным с оценкой проводимой Россией СВО, занимает позицию, с которой мы не можем согласиться. Соответственно, решение, которое сейчас принято, выглядит вполне логичным и обоснованным.



Сейчас времена, когда скандинавские страны — Швеция, Финляндия, Норвегия — перестали выдерживать нейтральный статус. В послевоенный период СССР удалось выстроить с каждой из этих стран нормальные отношения. Сейчас времена изменились, две из упомянутых стран осуществляют процедуру вхождения в состав НАТО, тем самым их недружественная позиция совершенно очевидна».