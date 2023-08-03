МИД РФ назвал нарушением превращение посольства Молдавии в гостиницу

МИД РФ высказался о возможном превращении посольства Молдавии в отель
Министерство иностранных дел отреагировало на информацию о том, что здание посольства Молдавии в РФ могут превратить в гостиницу. Как сообщает РИА Новости, в таком случае речь может идти о нарушениях Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сейчас прорабатывается возможность организации на территории посольства коммерческой деятельности. Якобы там планируют открыть отель.
«Если эта информация подтвердится, речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях», — сказали в МИД РФ.
Напомним, что в конце июля российское консульство в Молдавии сообщило о планах приостановить работу после требования правительства страны сократить штат на две трети до 15 августа. В частности, с 5 августа консульский отдел временно прекратит прием посетителей.