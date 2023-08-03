В Совфеде прокомментировали заявление Борреля о зерновой сделке

Россия не пытается наживаться на других странах и продавать им зерно за высокую цену, как это делают страны Запада, сказал газете «Взгляд» сенатор Андрей Климов, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия делает страны зависимыми от своего дешевого зерна.

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Эксперт отметил, что западные политики являются наследниками колонизаторов, поэтому считают, что Россия, как и их государства, будет эксплуатировать другие народы.

«Когда у человека или страны не хватает денег на еду — пытаться продавать ему продукты втридорога крайне цинично. Поэтому Россия помогает государствам, столкнувшимся с нехваткой ресурсов, в том числе по вине европейских колонизаторов. Тогда как последние хотят только поживиться на них», — сказал Климов.