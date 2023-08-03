Памфилова констатировала деградацию избирательной системы на Западе

«Мы много лет работаем в условиях бесконечных ddos-атак, хакерских атак, бесконечных провокаций, навязанных шаблонов с подачи Запада. «Прикормленные» эксперты много лет пытались внедрить, что у них там на Западе выборы замечательные, а в России только фальсификация», — отметила Памфилова на форуме «Организация обучения и наставничество в избирательном процессе «Время выбора» в Пятигорске.