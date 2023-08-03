Путин установил выплату в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда

Граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда", будут дополнительно получать 500 рублей в месяц. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Правительству поручается обеспечить финансирование всех необходимых мер, включая расходы на доставку таких ежемесячных выплат.

Документ вступает в силу "задним числом" - с 1 января нынешнего года.

Ранее в этом году награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда" были приравнены к ветеранам войны.

Отметим, что почетным знаком "Житель осажденного Сталинграда" награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории города Сталинграда (ныне Волгоград).