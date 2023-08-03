Путин извинился перед участниками совещания за отвлечение от дел

Президент России Владимир Путин извинился перед участниками совещания обрабатывающей промышленности за то, что их пришлось отвлечь от дел. Об этом сообщает РИА Новости.

«Извините, что оторвали вас от текущих дел, потому что так было неожиданно», — сказал Путин.

Также Путин во время совещания заявил, что правительство работает над повышением производительности труда. Он отметил, что повышение производительности труда — это «принципиальный вопрос».

Кроме того, глава государства заявил, что он надеется, что в диалоге с правительством России, как это было до сих пор, «будут найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития Российской Федерации». По его словам, развитие экономики — это база для решения всех задач.