Путин поручил поддержать отрасль деревообработки

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти должны подставить плечо специалистам в области деревообработки, поскольку отрасль «чуть просела».

В частности, Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил о небольшом спаде в производстве лекарственных препаратов и сфере деревообработки, передает РИА «Новости».

Основной проблемой в деревообработке глава государства назвал логистику и призвал «подставить плечо» тем, кто занимается этим видом деятельности.