Путин поручил поддержать отрасль деревообработки
Президент Владимир Путин заявил, что российские власти должны подставить плечо специалистам в области деревообработки, поскольку отрасль «чуть просела».
В частности, Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил о небольшом спаде в производстве лекарственных препаратов и сфере деревообработки, передает РИА «Новости».
Основной проблемой в деревообработке глава государства назвал логистику и призвал «подставить плечо» тем, кто занимается этим видом деятельности.
Ранее Путин заявил о потенциале роста в лесной отрасли и предложил помочь бизнесу справиться с вызовами, с которыми он столкнулся, в том числе выстроить логистические потоки.
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