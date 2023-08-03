Путин оценил уровень занятости и зарплат в стране

"Если что-то не так, я вас попрошу, вы меня, конечно, поправьте, потому что в этом и цель нашей сегодняшней встречи, чтобы я услышал, совпадают ли те оценки, которые есть у нас, с теми, которыми вы располагаете, имея в виду, что вы прямо в коллективах работаете", - попросил президент.