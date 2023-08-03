Памфилова: выборы президента могут определить судьбу не только РФ, но и мира

Выборы президента России в марте 2024 года будут отличаться от всех предыдущих - они могут определить не только судьбу страны, но и судьбу всего мира. Такое мнение высказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на церемонии открытия форума "Организация обучения и наставничество в избирательном процессе "Время выбора" в Пятигорске.

"Предстоящие выборы президента не сравнимы ни с одними предыдущими, в том числе и президентскими. Это выбор пути. <...> Сегодня очень важно чувствовать нерв времени, в которое мы сейчас живем, оно резко отличается от прошлого. Эти выборы могут определить не только судьбу страны, но и судьбу мира", - сказала Памфилова.

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Она отметила, что многие страны смотрят на то, "выстоит ли Россия или нет, они как ждуны, и эти ждуны не только за границей, но и в государстве".

"А мы выстоим и выдержим, и выборы нормально проведем. Позиции не только не отдадим, но и наступать начнем", - подчеркнула Памфилова.

Он добавила, что "сейчас еще, к сожалению, многие полагают, что все будет, как раньше, но мир окончательно и резко изменился".

"И сейчас мы должны понимать и ощущать настроения людей, их обостренное чувство справедливости, неприятие лжи, лицемерия", - считает Памфилова.

Говоря о работе Центризбиркома РФ в нынешних условиях, глава отметила, что комиссия прошла множество трудностей, а созданная избирательная система уникальна и вызывает чувство гордости.

"Это не какое-то государственное учреждение с какой-то вертикальной властью, это очень тонкий общественно-государственный институт. И состоит он из представителей всего общества", - отметила она.