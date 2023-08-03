В Кремле подтвердили намерения Путина и Эрдогана вскоре встретиться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на брифинге о возможной встрече в ближайшем времени Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Накануне между президентами состоялся телефонный разговор, в ходе которого, уточняли в Кремле, собеседники условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе «в контексте подготовки возможной встречи».

«В целом президенты подтвердили намерение скоро встретиться, но место и сроки будут дальше согласовывать по дипломатическим каналам», — сказал пресс-секретарь.