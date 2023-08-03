Песков: расширение БРИКС является предметом дискуссий

"Это предмет дискуссий. Мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они [дискуссии] состоятся между государствами - членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас осуществляется достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях", - сказал пресс-секретарь президента.