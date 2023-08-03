Песков: расширение БРИКС является предметом дискуссий

Песков заявил, что расширение БРИКС является предметом дискуссий
Расширение БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) является предметом дискуссий, Москва не считает нужным заявлять о своей позиции по принятию конкретных новых стран до обсуждения данной темы всеми странами объединения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, как Россия относится к возможности принятия в БРИКС Аргентины, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
"Это предмет дискуссий. Мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они [дискуссии] состоятся между государствами - членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас осуществляется достаточно конструктивное взаимодействие в самых различных областях", - сказал пресс-секретарь президента.
При этом Песков подчеркнул, что, по мнению российской стороны, "в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации".
"В какой форме и в каком объеме, как раз мы будем обсуждать в ходе предстоящего саммита", - добавил он.
Введение единой валюты в БРИКС и других объединениях вряд ли реализуемо в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ.