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В России ответили на возмущение ЕС из-за поставок зерна развивающимся странам

Россия не ищет выгоду при поставках дешевого зерна другим странам, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, что зерно по низким ценам делает государства зависимыми от Москвы.

В Госдуме ответили на возмущение Борреля из-за поставок зерна в Африку
© globallookpress.com

«Они должны лучше, видимо, голодать, особенно африканские страны, по их мнению, чтобы на них зарабатывать. Видимо, они так видят это. Мы, например, видим это по-другому. Мы видим, что бедным странам мы поставили бесплатно достаточно большое количество зерна не потому, что хотим сделать их зависимыми, а потому что мы люди, и относимся к этому по-человечески. А у них одна выгода, и, если они выгоды не видят, они считают, что мы сбиваем их планы», — объяснила депутат.

Как пишет Reuters, глава евродипломатии Жозеп Боррель направил письмо развивающимся странам и членам G20. В нем он утверждает, что Россия предлагает дешевое зерно некоторым государствам, чтобы сделать их зависимыми от своей продукции. Политик назвал действия Москвы циничными.

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама создала», – написал он.

Президент России Владимир Путин на саммите «Россия-Африка» предложил африканским странам безвозмездные поставки зерна взамен того, которого страны лишились после выхода Москвы из зерновой сделки. Соглашение по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов Россия и Украина заключили в 2022 году при посредничестве Турции и ООН. Москва в свою очередь требовала снять ограничения на экспорт российских удобрений. Сделку несколько раз продлевали, но в последний раз, 17 июля, Россия вышла из соглашения. В Кремле заявили, что условия договора выполняются только для Киева.

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