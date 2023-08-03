В Госдуме ответили на возмущение Борреля из-за поставок зерна в Африку

«Они должны лучше, видимо, голодать, особенно африканские страны, по их мнению, чтобы на них зарабатывать. Видимо, они так видят это. Мы, например, видим это по-другому. Мы видим, что бедным странам мы поставили бесплатно достаточно большое количество зерна не потому, что хотим сделать их зависимыми, а потому что мы люди, и относимся к этому по-человечески. А у них одна выгода, и, если они выгоды не видят, они считают, что мы сбиваем их планы», — объяснила депутат.