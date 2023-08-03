В Кремле считают, что изощренность фейков будет расти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками смены «Убеждать» на форуме «Территория смыслов» заявил, что изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. Его цитирует Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Песков отметил, что необходимо быть готовыми к тому, что всю профессиональную жизнь придется сталкиваться с фейками.

«Вы знаете, что нейросети готовят картинку, куда можно вставить лица. Сейчас есть программы, где можно поменять и голос, и интонацию», — сказал он.

По мнению представителя Кремля, нужно всегда проверять информацию в различный источниках.

Также на брифинге с журналистами Дмитрий Песков ответил на вопрос, обсуждали ли главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган передачу «азовцев» Украине.