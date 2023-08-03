Песков заявил об обязанности государства «днем и ночью» убеждать в своей правоте

Государство должно постоянно убеждать себя и граждан в своей правоте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа».
По его словам, такая работа должна вестись безостановочно, «днем и ночью».
«Их (граждан, — прим. "Ленты.ру") нужно убеждать, что то, что делает государство – это правильно», — пояснил он.
Такая же работа должна вестись и при взаимодействии с другими странами, отметил представитель Кремля.
«Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое», — заключил Песков.
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