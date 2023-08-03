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Песков заявил об обязанности государства «днем и ночью» убеждать в своей правоте

Государство должно постоянно убеждать себя и граждан в своей правоте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Песков заявил об обязанности государства «днем и ночью» убеждать в своей правоте
© РИА Новости

По его словам, такая работа должна вестись безостановочно, «днем и ночью».

«Их (граждан, — прим. "Ленты.ру") нужно убеждать, что то, что делает государство – это правильно», — пояснил он.

Такая же работа должна вестись и при взаимодействии с другими странами, отметил представитель Кремля.

«Или вы убеждаете своего брата или сестру, или вы убеждаете другую страну. Это то же самое», — заключил Песков.

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