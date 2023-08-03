Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". И когда чиновник выступает, например, по телевизору, и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".