Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке
Чиновникам надо использовать простой русский язык, когда они доносят свои мысли до людей, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на "птичьем языке". И когда чиновник выступает, например, по телевизору, и пытается людям что-то рассказать, люди иногда от этого просто расстраиваются. И это то, что я не люблю", - сказал Песков на форуме "Территория смыслов".
Его цитаты опубликованы в четверг в Telegram-канале "Мастерской новых медиа".
Представитель Кремля убежден: "Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать".