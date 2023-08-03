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Норвегию включили в список недружественных России стран

Правительство РФ включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, сообщается на сайте кабмина.

Норвегию включили в список недружественных России стран
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"Распоряжение принято для реализации указа президента РФ "О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств". Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается число физических лиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии недружественных стран, их консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений могут заключать трудовые договоры.

"Так, согласно новому распоряжению, за Норвегией закреплен лимит в 27 человек", - указали в кабмине.

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