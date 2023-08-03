Норвегию включили в список недружественных России стран

"Распоряжение принято для реализации указа президента РФ "О применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств". Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России", - говорится в сообщении.