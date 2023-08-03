В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина
Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.
По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество.
В то же время источник уточнил, что дата планируемого визита Путина в Турцию пока согласовывается, передает РИА «Новости».
Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.