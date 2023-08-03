В России предложили ввести трудовые суды

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что в КПРФ хотят инициировать в России создание специализированных трудовых судов, разрешающие трудовые споры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Афонина, созданная партией рабочая группа ведет разработку проекта нового Трудового кодекса.

«Еще одной мерой защиты прав трудящихся, которую введет новый Трудовой кодекс, станет создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры», — заявил он.

По его словам, в состав суда войдут профессиональный судья и два заседателя. Он также отметил, что новый проект Трудового кодекса «резко расширит возможности профсоюзов».