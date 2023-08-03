Посол РФ обвинил США в нарушении ДСНВ

США давно нарушает «дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), их заверения в искренней заинтересованности можно считать «пустым сотрясанием воздуха». Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что в феврале Россия приостановила свое участие в ДСНВ, хотя этот договор был единственной действующей сделкой, контролирующей ядерное вооружение в двустороннем режиме. Возобновление своего участия Москва обосновала пониманием того, как совокупный ударный потенциал НАТО будет учитываться в будущем.

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора», — сказал посол, подчеркнув, что были отвергнуты также положения, ограничивающие количество стратегических вооружений.

Антонов указал, что США вывели из-под засчета около 100 СНВ: тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок БРПЛ. Россия неоднократно требовала устранить эту проблему, однако ее просьбы раз за разом игнорировались, подчеркнул он.

Однако самым важным фактором, влияющим на кризис вокруг ДСНВ, Антонов считает гибридную войну, в которой Вашингтон намерен нанести России стратегическое поражение.