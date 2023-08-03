В России исключили смягчение визового режима Евросоюза

Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) исключило смягчение визового режима для российских граждан. Заявление дипмиссии приводят «Известия».

В ведомстве пояснили, что никаких предпосылок к этому нет.

«Происходящее сегодня в ЕС говорит в пользу того, что рассчитывать на какое-либо смягчение требований в контексте выдачи виз россиянам не стоит», — отметили там.

В постпредстве указали, что в сентябре прошлого года Еврокомиссия (ЕК) подготовила разъяснения для стран-членов объединения, в которых четко прослеживается линия на ужесточение подхода к россиянам, поскольку они якобы могут представлять угрозу безопасности и общественному порядку.

Подобные меры, по мнению российской дипмиссии, ЕС принимает, чтобы ограничить простым европейцам возможность прямого общения с россиянами.

«Иначе у жителей Европы может возникнуть резонный вопрос: насколько оправдана агрессивная политика Запада по отношению к таким же людям, как и они», — добавили в постпредстве.