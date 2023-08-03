Пушков заявил о подготовке к похоронам санкционной политики Запада

«При сравнительно хорошо функционирующей экономике (а МВФ уже повысил прогноз роста ВВП России в 2023 г. с 0,7% до 1,5%, причем есть еще и лучшие прогнозы роста — до 2,5%) массовое и устойчивое социальное недовольство маловероятно. Именно поэтому статьи о состоянии российской экономики в западной прессе окрашены в траурные тона. Это еще не похороны западной политики санкций, но уже подготовка к ним», — написал Пушков.