Песков уточнил детали возможной встречи Путина и Эрдогана

«Путин и Эрдоган условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это встреча произойдёт, во-вторых, по срокам. Это будет сделано всё по дипломатическим каналам», — заявил Песков.

Он добавил, что Турция рассматривается только как один из вариантов места встречи. 2 августа российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции.