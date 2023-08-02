Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка может быть продолжена. Об этом сообщает «Российская газета».

Такое заявление Песков сделал во время ответов на вопросы журналистов.

«Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка и так далее», – заявил он.

Песков также добавил, что Россия слишком долго выполняла условия зерновой сделки в одностороннем порядке. По его словам, когда все обязательства перед Россией будут выполнены, зерновая сделка может быть продолжена.