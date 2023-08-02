Песков прокомментировал противоречия в отношениях Киева и Варшавы

Между Украиной и Польшей очень много противоречий и они будут только расти. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на отношения Варшавы с Киевом «наложили глубокий отпечаток» разные исторические события, поэтому «поляки и имеют много претензий к Украине».

«Поэтому там очень много противоречий, и они будут только расти», — добавил Песков.

Он назвал отношения Варшавы с Киевом «сложной исторической субстанцией, не менее сложной в нынешнее время». В качестве примера пресс-секретарь привел недовольство польских фермеров украинским зерном и польских граждан расходами из своего бюджета на беженцев из Украины.