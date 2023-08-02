Заявления Пескова на форуме «Территория смыслов»: главное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в открытом диалоге «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов». «Рамблер» собрал его главные заявления.
О войне Запада против России
По словам Пескова, коллективный Запад стал «настолько сильным и наглым», что решил жить не по международному праву, а по своим «правилам». И одной из линий их «правил» является «аннулирование России» с помощью ведения войны против нее. Кроме того Запад пытается «навязывать» РФ правила, отличающиеся от тех, которым следуют они.
«Мы так жить не хотим, и мы так жить не будем», — отметил Песков.
О западных и российских СМИ
Пресс-секретарь президента отметил, что на Западе есть много серьезных СМИ, которым приходится сейчас жить в условиях военной цензуры и «указаловок» от местных спецслужб, а российские издания просто «вырубили». Однако антироссийская пропаганда начинает утомлять их читателей, поэтому СМИ РФ должны продолжать работать, добавил Песков.
Об изменении системы координат в мире
Песков считает, что процесс изменений системы координат происходящий сейчас в мировой жизни «обязательно закончится тем, что основными понятиями и ценностями станут суверенность и уважение между странами».