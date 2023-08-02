Заявления Пескова на форуме «Территория смыслов»: главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в открытом диалоге «Элементы социальной инженерии» с участниками форума «Территория смыслов». «Рамблер» собрал его главные заявления.

О войне Запада против России

По словам Пескова, коллективный Запад стал «настолько сильным и наглым», что решил жить не по международному праву, а по своим «правилам». И одной из линий их «правил» является «аннулирование России» с помощью ведения войны против нее. Кроме того Запад пытается «навязывать» РФ правила, отличающиеся от тех, которым следуют они.

«Мы так жить не хотим, и мы так жить не будем», — отметил Песков.

О западных и российских СМИ

Пресс-секретарь президента отметил, что на Западе есть много серьезных СМИ, которым приходится сейчас жить в условиях военной цензуры и «указаловок» от местных спецслужб, а российские издания просто «вырубили». Однако антироссийская пропаганда начинает утомлять их читателей, поэтому СМИ РФ должны продолжать работать, добавил Песков.

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