Песков рассказал о «вырубленнных» на Западе российских СМИ
Российские СМИ на Западе «вырубили», ограничив доступ к аудитории, но они должны продолжать работу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Российские СМИ "вырубили" на Западе. Это не значит, что надо останавливать. Надо конкурировать», — приводятся в материале его слова.
Он отметил, что на Западе есть много своих «серьезных СМИ», но сейчас им приходится «жить в условиях военной цензуры и "указаловок от местных спецслужб"». При этом, по его мнению, антироссийская пропаганда, которая публикуется в них, начала утомлять их читателей.
Напомним, что с начала СВО многие российские СМИ попали под западные ограничения. В частности, заблокированы оказались Первый канал, «Россия 1», НТВ, «Звезда», URA.RU, радио «Комсомольская правда», RT и другие.