Песков рассказал о «вырубленнных» на Западе российских СМИ

«Российские СМИ "вырубили" на Западе. Это не значит, что надо останавливать. Надо конкурировать», — приводятся в материале его слова.

Он отметил, что на Западе есть много своих «серьезных СМИ», но сейчас им приходится «жить в условиях военной цензуры и "указаловок от местных спецслужб"». При этом, по его мнению, антироссийская пропаганда, которая публикуется в них, начала утомлять их читателей.