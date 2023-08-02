Эрдоган и Путин не обсуждали тему «азовцев»

Источник в Турции сообщил РИА Новости, что во время телефонного разговора президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана стороны не обсуждали тему военных батальона «Азов» (организация запрещена в России ).

«Никаких других тем, кроме указанных в официальных сообщениях о результатах разговора, в ходе беседы не затрагивалось», — сказал источник в ответ на соответствующий вопрос.

Вернувшиеся на Украину экс-командиры нацбатальона «Азов» будут снова участвовать в боевых действиях, заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он добавил, что это может произойти «очень скоро — в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца». Ранее сами «азовцы» сообщали, что собираются вернуться на фронт, и пообещали «проявить себя в бою». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».