Мишустин рассказал анекдоты о физиках и математиках
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам рассказал анекдоты про разницу мышления физиков и математиков. Его слова приводит «РИА Новости».
Первый анекдот был посвящен убегающим от медведя физику и математику.
«Бегут и думают, как спастись. Что думает математик: "Медведь бежит со скоростью 11 километров в час, я бегу со скоростью 10 километров в час, если я не смогу ускориться, то погибну, нужно бежать как можно быстрее". Что думает физик: "Объем желудка медведя один кубический метр. Объем математика 1,2 кубических метра. Надо быстрее бежать, если он первого догонит математика, я спасусь», — сказал Мишустин.
После он подчеркнул разность в мышлении и подходах физиков и математиков, решив поделиться еще одним анекдотом. Суть истории заключалась в поездке трех физиков и трех математиков на конференцию.
«Сидят на вокзале, покупают билеты. Хитрые математики смотрят на физиков и ждут, когда они пойдут. Физики пошли и купили три билета. Математики купили один билет. Сели в поезд, едут. И идет контролер. Математики перед тем, как он пошел, пошли в тамбур, в туалет, закрылись там, и когда контролер постучал, выдали один билет, он проколол его и пошел дальше», — рассказал Мишустин.
Затем, физики, видевшие это, решили провернуть ту же схему на обратном пути, добавил он.
«Математики посмотрели, что сделали физики и не купили ни одного билета. Дальше они зашли в поезд, физики перед контролером пошли в туалет, закрылись там. Один из математиков до контролера подошел к туалету, постучал, забрал билет, и математики перебежали в соседний вагон в новый туалет», — закончил анекдот премьер-министр.
Его суть, по словам Мишустина, заключается в том, чтобы не использовать метод, который не знаешь до конца.