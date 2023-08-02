Мишустин рассказал анекдоты о физиках и математиках

«Сидят на вокзале, покупают билеты. Хитрые математики смотрят на физиков и ждут, когда они пойдут. Физики пошли и купили три билета. Математики купили один билет. Сели в поезд, едут. И идет контролер. Математики перед тем, как он пошел, пошли в тамбур, в туалет, закрылись там, и когда контролер постучал, выдали один билет, он проколол его и пошел дальше», — рассказал Мишустин.