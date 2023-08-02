Путин на заседании правительства: Главное
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сделал ряд заявлений по международной повестке. «Рамблер» отобрал ключевые высказывания.
Развитие новых регионов
Глава государства отметил, что власти Украины пытаются уничтожить в республике все русское, но такая политика лишена будущего.
«У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего», - пояснил Путин.
В библиотеки Запорожья, ДНР, ЛНР и Херсонской области будут отправлены 2,5 млн экземпляров книг, заметил президент.
Глава государства уточнил, что в библиотечные фонды отправят произведения как русских, так и зарубежных классиков. Он добавил, что поставки следует осуществить максимально оперативно.
Отношения со странами Африки
Путин подчеркнул, что Москва относится к африканским странам как к друзьям, они также видят в России друга.
Политическое доверие между РФ и государствами Африки необходимо преобразовать в экономическое сотрудничество, резюмировал президент.