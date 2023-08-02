Путин на заседании правительства: Главное

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сделал ряд заявлений по международной повестке. «Рамблер» отобрал ключевые высказывания.

Развитие новых регионов

Глава государства отметил, что власти Украины пытаются уничтожить в республике все русское, но такая политика лишена будущего.

«У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего», - пояснил Путин.

В библиотеки Запорожья, ДНР, ЛНР и Херсонской области будут отправлены 2,5 млн экземпляров книг, заметил президент.

Глава государства уточнил, что в библиотечные фонды отправят произведения как русских, так и зарубежных классиков. Он добавил, что поставки следует осуществить максимально оперативно.

Отношения со странами Африки

Путин подчеркнул, что Москва относится к африканским странам как к друзьям, они также видят в России друга.