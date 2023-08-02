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Путин анонсировал новые соглашения с четырьмя странами

Сейчас готовятся соглашения о торговле с Египтом, Марокко, Тунисом и Алжиром, рассказал президент России Владимир Путин. Он анонсировал и возможные соглашения с другими странами африканского континента, пишет РИА Новости.

«На континенте так называемых точек развития больше гораздо и есть очень интересные страны. Поэтому нам ни в коем случае нельзя упустить другие регионы», — заявил политик.

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По его мнению, Африка может нагнать то, что было упущено в предыдущие годы.

О подписании новых соглашений Путин объявил спустя неделю после проведения саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, на полях которого Москва также подписала ряд документов с африканскими странами.

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