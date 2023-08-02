Путин заявил, что у политики Украины нет будущего

«Начать я хотел бы с другого, с вопроса который тоже имеет большое значение можно сказать определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство. Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того – уничтожить», – заявил он.