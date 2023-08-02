Путин заявил, что у политики Украины нет будущего
Президент России Владимир Путин заявил, что у политики Украины нет будущего, так как Киев пытается запретить книги русских классиков.
Такое заявление Путин сделал во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции. По его словам, жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей никогда не покидали российское культурное пространство.
«Начать я хотел бы с другого, с вопроса который тоже имеет большое значение можно сказать определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство. Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того – уничтожить», – заявил он.
Путин также добавил, что у подобной политики не может быть будущего.
«У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего», – добавил президент.
Ранее Путин начал совещание с членами Правительства России.