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Путин заявил, что у политики Украины нет будущего

Президент России Владимир Путин заявил, что у политики Украины нет будущего, так как Киев пытается запретить книги русских классиков.

Путин заявил, что у политики Украины нет будущего
© РИА Новости

Такое заявление Путин сделал во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции. По его словам, жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей никогда не покидали российское культурное пространство.

«Начать я хотел бы с другого, с вопроса который тоже имеет большое значение можно сказать определяющее значение для интеграции Донецкой, Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей в общероссийское культурное пространство. Строго говоря, жители указанных регионов и никогда не покидали это пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, я знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников, и это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того – уничтожить», – заявил он.

Путин также добавил, что у подобной политики не может быть будущего.

«У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего», – добавил президент.

Ранее Путин начал совещание с членами Правительства России.

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