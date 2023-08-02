Путин заявил о попытке властей Украины уничтожить все русское

"И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить, как они и западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке", - констатировал президент.