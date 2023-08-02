Путин заявил о попытке властей Украины уничтожить все русское

Президент России Владимир Путин уверен, что у политики Украины и Запада, которые хотят уничтожить все русское, нет будущего.
На совещании с членами правительства глава государства затронул тему интеграции новых регионов РФ в общероссийское культурное пространство.
"Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников", - отметил Путин.
"И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить, как они и западные хозяева мечтают поступить со всем или со всеми, кто думает, разговаривает, читает на русском языке", - констатировал президент.
На его взгляд, "у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего".