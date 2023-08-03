Винокур раскрыл реакцию Путина на его пародию Байдена

«Владимир Владимирович совершенно нормально отреагировал. (...) Он улыбнулся и кивнул головой. Он-то тоже все видит. Эту информацию спрятать нельзя, что Байден плохо ходит и не ориентируется в пространстве», — сказал Винокур.