В Совфеде оценили возможность отправки войск США на Украину

«Не допускаю мысли, что американцы пойдут на отправку войск на Украину. Ведь это прямой военный конфликт с нашей страной. Даже самые откровенные ястребы в американской верхушке говорят, что этот сценарий невозможен», — написал Джабаров.

Он добавил, что в случае с Нигером у американцев есть несколько негативных опытов интервенций, в том числе Вьетнам и Афганистан. Джабаров подчеркнул, что у США лучше получается воевать чужими руками, чем своими силами.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. При этом Базума обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть.