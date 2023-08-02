Путин назвал Эрдогану условие возвращения к зерновой сделке

Президент России Владимир Путин заявил коллеге из Турции Реджепу Тайипу Эрдогану , что Москва готова вернуться к зерновой сделке после соблюдения ее условий Западом. Цитата опубликована на сайте Кремля.

При этом в публикации не указано, на каких именно условиях настаивают в Кремле. Ранее российская сторона говорила, что настаивает на снятии санкций с Россельхозбанка и помощи в продаже зерновых из России на мировых рынках (на продукцию наложены санкции).