Медведев отреагировал на угрозы Зеленского в адрес россиян

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо угроз россиянам стоит посмотреть на пораженные Вооруженными силами России цели в украинских городах. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Во вторник, 1 августа, Зеленский пригрозил жителям России новыми ударами и заявил, что они «точно почувствуют последствия нашей работы».

Медведев посоветовал «деятелю в грязной зеленой майке» обратить внимание на результаты ударов возмездия, которые российские войска осуществили в ответ на удары по объектам в России. С этой целью Зеленский мог бы поселить Одессу, Днепропетровск (украинское название — Днепр), Львов, Харькове, Измаил, Новомихайловку, Ильичевск, уточнил зампред Совбеза России.