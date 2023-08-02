Путин и Эрдоган сейчас проводят телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят первый более чем за пять недель телефонный разговор.

"Разговор идет сейчас", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В предыдущий раз лидеры общались 24 июня, за время этого перерыва была прекращена зерновая сделка и произошел ряд других событий, в том числе Анкара выдала Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). О планах проведения 2 августа телефонного разговора президент России сообщил 29 июля.