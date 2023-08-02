В России рассказали об ответе на рост числа наемников из ЕС в рядах ВСУ

«Реальным и убедительным ответом на рост числа наемников может быть только успешное и быстрое достижение целей СВО. Если в реализации наших задач будут большие задержки, это даст возможность Западу мобилизовать дополнительные возможности и ресурсы, что создаст для нас новые дополнительные сложности», — считает Новиков.