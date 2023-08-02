Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что США, отказавшись осуждать атаки Киева на территорию РФ, официально оправдали террористические методы украинских властей.

«Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада», — указала дипломат.

По словам Захаровой, после атаки на офисный центр «Москва-Сити» США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя таким образом под угрозу жизни мирных жителей.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Украина вправе сама выбирать цели для ударов против России. При этом он отметил, что США «не поддерживают и не дают разрешения» Украине атаковать объекты за украинской территорией.