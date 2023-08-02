В МИД России назвали Украину де-юре членом СНГ

Украина де-юре все еще находится в составе Содружества независимых государств (СНГ) и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян, передает РИА Новости .

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ. На самом деле Украина де-юре остается в составе организации», — заявил Агасандян.

Он отметил, что Киев хоть и денонсировал около 80 соглашений, в отношении Украины в рамках содружества продолжают действовать около 150 международных договоров, в основном торгово-экономического и гуманитарного характера.