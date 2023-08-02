В МИД России рассказали о процессе выхода Молдавии из СНГ

Директор первого департамента департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал о процессе выхода Молдавии из Содружества Независимых Государств. Его слова приводит РИА Новости.

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Дипломат отметил, что молдавские власти уже два года не принимают участия в заседаниях СНГ на уровне лидеров и министров иностранных дел, однако выход из договоров в рамках организации пока не носит массовый характер.

«После прихода к власти прозападных и русофобских сил два года назад начался процесс самоустранения Молдавии от участия в делах СНГ», — сказал Агасандян.

Он добавил, что недавно Кишинев начал процедуру выхода из межпарламентской ассамблеи стран-членов объединения, перестал выплачивать долевой взнос в бюджет, а также вышел из соглашений об общих условиях поставок товаров между государствами-участниками.

Дипломат уточнил, что в настоящее время в отношении Молдавии действуют около 280 договоров, подписанных в рамках Содружества, из которых она извлекает экономическую выгоду. При этом, по данным опросов, большинство граждан республики выступает против разрыва отношений с СНГ.

7 июля Парламент Молдавии проголосовал в первом чтении за денонсацию конвенции о Межпарламентской ассамблее Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).