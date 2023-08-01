Захарова оценила заявление США о договоренностях по зерновой сделке

Российская часть продуктовой сделки не работала из-за противодействия со стороны Соединенных Штатов, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что фоне выхода Москвы из черноморской инициативы прекращается действие договоренностей между Россией и организацией о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ.

Захарова предположила, что постпреду США как никому другому должно быть известно, что соглашение не работало «из-за козней США».

По словам дипломата, американцам не следует говорить, что Вашингтон якобы прикладывал все силы для реализации сделки. Она добавила, что все происходило с точностью до наоборот - США делали все, чтобы Россия не могла направить продовольствие нуждающимся странам.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. В ее реализации были заинтересованы как западные страны, так и Москва. Вместе с тем, условия России не были выполнены, что и привело через год к выходу РФ из соглашения.