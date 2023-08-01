Захарова оценила заявление США о договоренностях по зерновой сделке

«Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки"», — подчеркнула дипломат.