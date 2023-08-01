Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также граждан РФ и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину», — говорится в сообщении.