Россия эвакуировала из Судана часть дипломатов
Россия эвакуировала из Судана некоторых граждан РФ и часть сотрудников посольства, которые обратились за помощью в связи с продолжающимися боестолкновениями. Об этом сообщает МИД страны.
«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также граждан РФ и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация была проведена утром 1 августа спецрейсом Военно-транспортной авиации Минобороны России. Обратившихся за помощью граждан страны доставили на подмосковный аэродром «Чкаловский».
Посольство РФ в Порт-Судане продолжает работать в штатном режиме.