МУС оценил решение России по выдавшей ордер на «арест» Путина судье

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге обеспокоился решением МВД России после того, как была объявлена в розыск судья Томоко Аканэ, выдавшая ордера на «арест» президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

В заявлении МУС сказано, что председательство ассамблеи стран-членов Римского статута «глубоко обеспокоено» решением российского министерства. В инстанции также добавили, что подобная позиция касается и ситуации с Аканэ.

О том, что МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, стало известно 27 июля. В отдельной карточке базы розыска было написано: «Томоко Аканэ. Японка, разыскивается по статье УК РФ».